LPI-NDH: Cocktail der falschen Entscheidungen - Polizei stoppt Drogenfahrt durch Straußfurt

Straußfurt (ots)

Am Samstagnachmittag dachten sich Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser: "Den kennen wir doch!" - und lagen damit goldrichtig. Ein altbekannter Mehrfachtäter wurde in Straußfurt erneut unter Drogen am Steuer erwischt. Im toxischen Mix: Cannabis, Amphetamine, Methamphetamine und Kokain! Erstaunlicherweise ist der Herr mittlerweile wieder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Fahrt war an dieser Stelle jedenfalls zu Ende. Statt zum Urlaubsziel ging es für den 37 jährigen Fahrer zur Blutentnahme. Wir sagen: Führerschein, ja - Fahreignung, nein. Wie lange der Mann seinen Führerschein noch behalten darf, wird sich zeigen - die Entscheidung dürfte nicht berauschend ausfallen.

