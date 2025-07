Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dem Harley Fahrer kam sein Zwischenstopp teuer zu stehen

Bhf. Heldrungen (ots)

Am Samstag Nachmittag ereignete sich am Bahnhof Heldrungen auf einem IMBISS Parkplatz eine folgenschwerer Verkehrsunfall. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah ein 63 Jähriger Harley Davidson Fahrer den herannahenden Pkw auf der vorfahrtsberechtigten Straße und es kam zum Unfall. Der 37 jährige Opel Astra Fahrer blieb unverletzt, musste jedoch einen Sachschaden an seinen Fahrzeug hinnehmen. Der Harley Fahrer hingegen kam zu Fall und verletzte sich leicht am Oberschenkel. Seine Fatboy hingegen erlitt Schrammen und Blessuren durch diesen Zusammenstoß. Medizinische Hilfe benötigte der Motorradfahrer nicht. Jedoch erwartet ihn eine Bußgeldanzeige von der Polizei.

