LPI-NDH: Pfefferspray-Angriff auf Balkon - Polizei sucht unbekannten Täter

Bad Langensalza (ots) - n der Nacht zum Sonntag kam es in der Hermann-von-Salza-Straße in Bad Langensalza zu einem Diebstahl von Kraftstoff. Gegen 01:45 Uhr beobachteten Zeugen zwei bislang unbekannte männliche Täter, die sich an einem abgestellten Kleinkraftrad zu schaffen machten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten etwa fünf Liter Benzin ...

