Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Suche nach Zeugen einer Schlägerei auf der Leinefelder Kirmes

Eichsfeld (ots)

Am Samstag teilte die Rettungsleitstelle Eichsfeld kurz nach 02:15 Uhr der Polizei mit, dass ein 28jähriger junger Mann auf der Leinefelder Kirmes nach einer Schlägerei mit Gesichtsverletzungen behandelt werden muss. Nach ersten Ermittlungen noch in der Nacht wollte der junge Mann einer Frau beistehen, welche von 6 unbekannten Männern bedrängt wurde. Hinter einem Bierwagen in der Heiligenstädter Straße in Leinefelde, Höhe Hausnummer 5 schlugen und traten dann diese 6 unbekannten Männer auf den Geschädigten ein, so dass er multiple Gesichtsverletzungen erlitt und im Krankenhaus Heiligenstadt behandelt werden musste. Wer kann Angaben zu diesem Geschehen machen? Wer ist die Frau, welcher der junge Mann helfen wollte? Um sachdienliche Angaben wird gebeten.

