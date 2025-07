LPI-NDH: Zivilcourage auf der Landstraße: Bürgerhinweis führt zur Feststellung betrunkener Fahrerin

Eichsfeld (ots) - Am Samstagmorgen erreichte kurz vor 04:30 Uhr die PI Eichsfeld die Mitteilung über Unfallschäden in Heiligenstadt am Verkehrskreisel Liesebühl/Westspange und einem dunklem Pkw Seat, welcher beschädigt in der Duvalstraße steht. Im Fahrzeug fanden die Beamten den 25jährigen alkoholiserten Fahrer vor. Der Atemalkoholvortest ergab eine AAK von 2,32 Promille. Der Fahrer war nach Spurenlage aus Richtung ...

mehr