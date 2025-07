Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad trifft Auto

Sondershausen (ots)

Samstagnachmittag - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit sorgte in der Conrad-Röntgen-Straße für Aufsehen: Ein 57 jähriger Triumph Fahrer, der scheinbar zu sehr in seinen Gedanken versunken war, wollte die Ferdinand-Schlufter-Straße überqueren. Dabei übersah er jedoch den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 21 jährigen VW Golf Fahrer. Folglich kam es zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden von circa 4500,00EUR. Glücklicherweise erlitt der Motorradfahrer nur leichte Schürfwunden am Knie und am Arm. Ein Einsatz des Rettungsdienstes war nicht notwendig. Neben Knieschmerzen erwartet der Motorradfahrer nun auch ein Bußgeldverfahren. Die Polizei erinnert daran, dass Aufmerksamkeit im Straßenverkehr oft den Unterschied zwischen einem kleinen Schock und einem folgenschweren Unfall macht - also immer schön die Augen offen halten!

