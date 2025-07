Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus im Kräutergarten

Artern/Unstrut (ots)

Am gestrigen Abend nahm die Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung am Westbahnhof von Artern auf. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in das Gelände des Natur- und Kräutergartens eingedrungen und haben dort ihr Unwesen getrieben. Durch Anwendung massiver roher Gewalt wurde unter anderem das Toilettenhäuschen zerstört und die Beete verwüstet. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 2.000 EUR.

Wer kann zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei in Artern steht Ihnen hierfür unter der Telefonnummer

03466/36-10 zur Verfügung.

