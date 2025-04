Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nur kurze Freude über fette Beute - Bundespolizei überführt Gepäckdieb

Münster (ots)

Dank eindeutiger Bilder aus der Kameraüberwachung im Hauptbahnhof Münster hat die Bundespolizei einen Gepäckdieb überführt und umfangreiches Diebesgut sichergestellt. Bereits eine halbe Stunde nach der Tat hatte der erste Bestohlene sein Eigentum zurück.

Am Donnerstagabend (17. April) hat ein 47-Jähriger den Koffer eines 61-Jährigen an sich genommen, während dieser die Zugtoilette benutzt hatte. Nach der Ankunft in Münster des Regionalexpress aus Krefeld erstattete der Bestohlene Anzeige bei der Bundespolizei. Die Aufnahmen aus der Videoüberwachungsanlage zeigten den Beschuldigten, wie er den Zug mit dem gestohlenen Koffer verließ. Weiterhin hatte er noch einen Rucksack sowie einen Trolley dabei.

Die sofortige Fahndung führte zu dem burundischen Staatsangehörigen in der Grünanlage an der Bremer Straße. Der Koffer des 61-Jährigen lag durchwühlt im Park. Drei daraus fehlende hochwertige Kameras fanden sich neben weiterem mutmaßlichen Diebesgut im Rucksack des Mannes. In dem ebenfalls gestohlenen Trolley hatte er noch mehr Diebesgut, darunter Bekleidung mit Sicherungsetiketten.

Während der Koffer und die Kameras an den Besitzer zurückgegeben werden konnten, dauern die Ermittlungen zur Herkunft des übrigen Diebesgutes noch an. Gegen den einschlägig bekannten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet. Der Gesamtwert der Beute wurde auf über 10.000 Euro beziffert.

