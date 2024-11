FW Pulheim: Feuer an einem Bungalow

Feuerwehr Pulheim

In Pulheim kam es in den Morgenstunden des 19.11. zu einem Feuer unmittelbar an einem Bungalow. Nachdem der Brandherd ausgemacht werden konnte, wurde das Feuer schnell gelöscht und weiterer Schaden konnte verhindert werden.

Um kurz vor 7 Uhr am Dienstagmorgen erreichten die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises mehrere Notrufe, dass es in oder an einem Gebäude am Ostring in Pulheim brennen sollte. Die Leitstelle alarmierte aufgrund der unterschiedlichen Meldungen unmittelbar die freiwilligen Löschzüge Pulheim, Stommeln und Geyen als auch die hauptamtliche Wache. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle konnte ein Feuer durch sporadisch aufsteigenden Funkenflug hinter einem Bungalow ausgemacht werden. Bedingt durch die geschlossene Bebauung und dass zunächst kein direkter Weg zum Feuer über das betroffene Grundstück genutzt werden konnte, ging der Löschtrupp unter Einsatzleitung von Brandinspektor Wendelin Polich über ein Nachbargrundstück auf die Rückseite des Bungalows vor. Parallel wurde die Situation auch über die Drehleiter erkundet. Es wurde festgestellt, dass unmittelbar an der rückwärtigen Gebäudewand des Bungalows ein Unterstand mit mehreren Mülltonnen brannte. Mit den vorgenommenen Löschmaßnahmen konnten die Kräfte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern, als auch den eigentlichen Brand schnell unter Kontrolle bringen. Im Anschluss an die Nachlöscharbeiten, konnten die letzten der knapp 30 Kräfte, die mit sechs Löschfahrzeugen vor Ort waren, nach einer Dreiviertelstunde wieder ihre Standorte anfahren.

Kurze Zeit später kam es erneut zu einer Alarmierung der freiwilligen und hauptamtlichen Kräfte. In Geyen hatte in einem Lebensmittelmarkt eine Brandmeldeanlage ausgelöst; es handelte sich aber - wie die Kräfte schnell feststellen konnten - um eine Fehlauslösung.

