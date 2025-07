LPI-NDH: Gewalttat in Leinefelde

Artern/Unstrut (ots) - Am gestrigen Abend nahm die Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung am Westbahnhof von Artern auf. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in das Gelände des Natur- und Kräutergartens eingedrungen und haben dort ihr Unwesen getrieben. Durch Anwendung massiver roher Gewalt wurde unter anderem das Toilettenhäuschen zerstört und die Beete verwüstet. Den Schaden schätzt ...

