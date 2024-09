Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wissenswertes zu Kindersitzen und korrekter Handhabung

Beratungsaktion der Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Kreis Höxter

Bad Driburg/ Brakel/ Höxter (ots)

Wie wichtig sind Kindersitze, welche Modelle eignen sich für welches Alter und wie schützen sie am besten? Solche Fragen beantworten die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Höxter bei verschiedenen öffentlichen Beratungsaktionen im Kreis Höxter.

Der Auftakt fand in Bad Driburg am Siedlerplatz vor der August-Hermann-Francke-Kita statt. Die nächsten Termine sind am Montag, 16. September, in Brakel, Am Schützenanger, auf dem Parkplatz der Stadthalle Brakel sowie am Montag, 23. September, auf dem Berliner Platz in der Nähe der Nicolai-Grundschule. Jeweils in der Zeit von 13 bis 16 Uhr zeigen die Verkehrsexperten der Polizei verschiedene Modelle unterschiedlicher Hersteller und demonstrieren die korrekte Handhabung.

Zur Verfügung stehen Kindersitze von Babyschale über "Reboarder" bis zur Sitzerhöhung. Wer Interesse hat, kann auch eigene Kindersitze vorzeigen, um vielleicht Verbesserungsvorschläge zu bekommen. Zusätzlich gibt es Informationen zur Neuregelung der Kindersitznorm. Die Verkehrssicherheitsberater freuen sich auf viele Beratungsgespräche mit Eltern und allen Interessierten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell