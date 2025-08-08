PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 250808-4. Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Lurup

POL-HH: 250808-4. Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Lurup
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 06.08.2025, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Lurup, Wilsdorfallee

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 17-jährigen Melodie Mohammadi Motlagh und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die Jugendliche am Dienstag aus einem Rahlstedter Kinderkrankenhaus entlassen. Sie hatte letztmalig am Mittwoch telefonischen Kontakt zu ihrem Vater und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und eine Gefährdung für sie nunmehr nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten, die wie folgt beschrieben wird:

   - 160 cm groß
   - schlank
   - lange, dunkelblonde Haare
   - zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einem hellen 
     Kapuzenpullover und braunen, kniehohen Fellstiefeln

Das zuständige Altonaer Landeskriminalamt (LKA 122) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Zim.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 11:55

    POL-HH: 250808-3. "ROADPOL Speed" - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle

    Hamburg (ots) - Zeit: 07.08.2025, 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet Unter der Leitung der Verkehrsdirektion 1 (VD 1) beteiligte sich die Polizei Hamburg gestern an der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion "ROADPOL Speed", führte im gesamten Hamburger Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. Die Einsatzkräfte stellten hierbei unter anderem zahlreiche ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:19

    POL-HH: 250808-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Georg

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 08.08.2025, 01:15 Uhr bis 02:00 Uhr Tatort: Hamburg-St. Georg, Besenbinderhof In der Nacht zu Freitag gerieten zwei Männer im Stadtteil St. Georg in einen Streit, in dessen Verlauf ein 51-Jähriger durch Messerstiche lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren