POL-HH: 250808-4. Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Zeit: seit 06.08.2025, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Lurup, Wilsdorfallee

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 17-jährigen Melodie Mohammadi Motlagh und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die Jugendliche am Dienstag aus einem Rahlstedter Kinderkrankenhaus entlassen. Sie hatte letztmalig am Mittwoch telefonischen Kontakt zu ihrem Vater und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und eine Gefährdung für sie nunmehr nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten, die wie folgt beschrieben wird:

- 160 cm groß - schlank - lange, dunkelblonde Haare - zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einem hellen Kapuzenpullover und braunen, kniehohen Fellstiefeln

Das zuständige Altonaer Landeskriminalamt (LKA 122) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

