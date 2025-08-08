Polizei Hamburg

POL-HH: 250808-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach Zwölfjähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 11.07.2025, 23:30 Uhr

Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Fährstraße

Seit Mitte Juli fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer Zwölfjährigen aus dem Stadtteil Wilhelmsburg.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6076623

Das Mädchen konnte in der Zwischenzeit durch einen Bürgerhinweis von einer Funkstreifenwagenbesatzung im Stadtteil Eidelstedt angetroffen und anschließend in die Obhut ihrer Mutter übergeben werden.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell