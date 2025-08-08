POL-HH: 250808-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach Zwölfjähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg
Hamburg (ots)
Zeit: seit 11.07.2025, 23:30 Uhr
Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Fährstraße
Seit Mitte Juli fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer Zwölfjährigen aus dem Stadtteil Wilhelmsburg.
Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6076623
Das Mädchen konnte in der Zwischenzeit durch einen Bürgerhinweis von einer Funkstreifenwagenbesatzung im Stadtteil Eidelstedt angetroffen und anschließend in die Obhut ihrer Mutter übergeben werden.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
