POL-HH: 250714-8. Vermisstenfahndungen nach zwei Mädchen aus Hamburg-Steilshoop und Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeiten: a) seit 14.07.2025, 07:30 Uhr, b) seit 11.07.2025, 23:30 Uhr; Orte: a) Hamburg-Steilshoop, Fritz-Flinte-Ring, b) Hamburg-Wilhelmsburg, Fährstraße

Die Polizei Hamburg sucht unabhängig voneinander öffentlich mit Lichtbildern nach zwei Mädchen aus den Stadtteilen Steilshoop und Wilhelmsburg und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

a) Heute Morgen verließ die geistig eingeschränkte zwölfjährige Laura Richter ihre Wohnanschrift und stieg an der Haltestelle Fritz-Flinte-Ring in den Bus der Linie 218 ein, um zu ihrer Schule in Bramfeld zu fahren. An der Haltestelle Fabriciusstraße soll sie zuletzt von Mitschülerinnen und Mitschülern gesehen worden sein. An ihrer Bildungseinrichtung in der Straße Heidstücken kam sie später nicht wie geplant an.

Die bisherigen Suchmaßnahmen, bei der auch ein Personenspürhund der Polizei zum Einsatz kam, führten nicht zu ihrem Auffinden, sodass nun öffentlich mit zwei Lichtbildern nach Laura gefahndet wird.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 12 Jahre - etwa 165 cm groß - normale bis leicht kräftige Statur - blonde Haare, zu einem Dutt gebunden - zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Leggings, schwarzen Winterjacke "Nike", schwarz-weiße Sneaker "Adidas" - eventuell trägt sie eine Brille mit rotem Gestell und führt einen schwarzen Rucksack bei sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 145) hat die Ermittlungen übernommen.

b) Seit Freitagabend wird erneut die zwölfjährige Aaliyah Jolie Fritzenwanker aus Wilhelmsburg vermisst. Das Mädchen hat ihre Wohnanschrift verlassen und ist bisher nicht wieder nach Hause zurückgekehrt.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Kindes, sodass jetzt mit einem Foto öffentlich nach Aaliyah gefahndet wird.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- nordafrikanisches Erscheinungsbild - scheinbares Alter 16 - 19 Jahre - 160 - 165 cm groß - schlanke Statur - schwarze, schulterlange und gelockte Haare - bekleidet mit einer roten Jacke

Das Mädchen konnte zuletzt durch Polizistinnen und Polizisten im Bereich Bremerhaven wohlbehalten angetroffen und im weiteren Verlauf in die Obhut der Erziehungsberechtigten in Hamburg übergeben werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsorten der Kinder geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Sollten Sie eine der Vermissten sehen, können Sie auch direkt den Polizeinotruf unter 110 kontaktieren.

