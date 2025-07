Polizei Hamburg

POL-HH: 250714-5. Öffentlichkeitsfahndung mit Audioaufnahmen und Auslobung einer Belohnung nach Wohnungsraub auf ein Seniorenpaar im Jahr 2011

2 Audios

Notruf_1.mp3

MP3 - 16 kB - 00:16 Download Your browser does not support the audio element.

Notruf_2.mp3

MP3 - 15 kB - 00:15 Download Your browser does not support the audio element.

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.05.2011, 09:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Osdorf, Diekweg

Im Mai 2011 überfielen zwei bis heute unbekannte Täter ein Rentnerpaar in seinem Reihenhaus in Osdorf. Die Strafverfolgungsbehörden fahnden nun mithilfe von Audioaufnahmen, auf denen mutmaßlich die Stimmen der mutmaßlichen Räuber zu hören sind, öffentlich nach ihnen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat zudem eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Tat und Ergreifung der Täter führen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand klingelten die Unbekannten an der Haustür der zur Tatzeit 88-jährigen Eheleute. Unmittelbar nachdem der Geschädigte die Tür geöffnet hatte, zerrten die maskierten Täter ihn und seine Ehefrau in den Keller des Hauses, wo sie beide mit Klebeband und Kabelbindern fesselten. Anschließend durchsuchten die Männer diverse Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen, flüchteten jedoch ohne Beute vom Tatort. Den Geschädigten gelang es im weiteren Verlauf, sich aus der Fesselung zu befreien und bei einem Nachbarn Hilfe zu suchen.

Beide Senioren wurden nicht verletzt, von einer Rettungswagenbesatzung aber vorsorglich am Einsatzort versorgt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen.

In den Stunden nach dem Raubüberfall wurde der Polizei von zwei münzfreien Notrufsäulen in Schnelsen und Georgswerder und offenbar von verschiedenen Männern jeweils unter Nennung des Tatorts ein im Keller seines Hauses gefesseltes Ehepaar gemeldet. Bei den Anrufern dürfte es sich um die Täter beziehungsweise Tatbeteiligte gehandelt haben.

Die Audiodateien sind auch auf der Homepage der Polizei Hamburg zu finden unter: https://www.polizei.hamburg/fahndung-und-diebesgutdatenbank/auslobung-der-staatsanwaltschaft-hamburg-1078418.

Beide Täter wurden damals folgendermaßen beschrieben:

- männlich - 35 bis 45 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - stämmige Figur - deutschsprachig ohne erkennbaren Akzent - dunkel gekleidet

Intensive Ermittlungen des örtlich zuständigen Raubdezernats (LKA 124) in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft haben bislang nicht zur Aufklärung der Tat geführt.

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Hamburg nun eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro (in Worten: dreitausend Euro) ausgesetzt.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Die Zuteilung und Verteilung der Belohnung erfolgen unter Ausschluss des Rechtswegs.

Sachdienliche Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen, insbesondere das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040 4286-56789, entgegen.

Ka./Zim.

