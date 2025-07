POL-HH: 250714-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 10-jährigem Mädchen aus Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots) - Tatzeit: 13.07.2025, 01:00 Uhr Tatort: Hamburg-Bramfeld, Haldesdorfer Straße In der vergangenen Nacht ist ein 18-jähriger Mann, während einer Auseinandersetzung mit mehreren anderen Personen, durch einen Schuss in den Oberarm verletzt worden. Die ersten Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 18-Jährige einen Bus in der Werner-Otto-Straße ...

mehr