Polizei Hamburg

POL-HH: 250807-2. Festnahmen nach mutmaßlichem Callcenter-Betrug in Hamburg-Blankenese

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.08.2025, 19:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Blankenese, Rissener Landstraße

Nachdem ein Senior durch mindestens zwei Personen betrogen worden war, konnten Ermittlerinnen und Ermittler des zuständigen Landeskriminalamtes für Trickbetrug und Trickdiebstahl (LKA 43) zwei Männer vorläufig festnehmen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen informierte ein Bankmitarbeiter die Polizei, da ein Kunde eine größere Summe Bargeld abgehoben hatte. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen trafen die Polizeikräfte auf einen 82-jährigen Mann, der mitteilte, dass er von Mitarbeitenden eines Callcenters aufgrund einer Einbruchserie in der Nachbarschaft aufgefordert worden sei, zur Sicherheit Bargeld von seinem Bankkonto abzuheben. Dieses sollte zu einem späteren Zeitpunkt von einem Mitarbeiter des mutmaßlichen Callcenters abgeholt und verwahrt werden. Bereits einige Tage zuvor hatte der Senior unter demselben Vorwand Wertgegenstände an zwei Männer übergeben.

Zur vereinbarten Zeit der gestrigen Geldübergabe konnten Zivilfahnderinnen und -fahnder des LKA 43 sowie der Polizeikommissariate 21 und 26 einen 17-jährigen Deutschen an der Wohnanschrift des Seniors antreffen und vorläufig festnehmen. In unmittelbarer Nähe des Hauses beobachteten die Einsatzkräfte einen möglichen Komplizen (21, türkischer Staatsangehöriger) des zuvor Festgenommenen und nahmen auch ihn vorläufig fest.

Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen des LKA 43 dauern an.

Hierbei wird insbesondere geprüft, ob die mutmaßlichen Betrüger für weitere, gleichgelagerte Delikte in Betracht kommen und ob in diesem Zusammenhang weitere Tatverdächtige beteiligt sein könnten.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell