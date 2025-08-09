PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250809-1. Erledigung von Fahndungen nach zwei vermissten Personen

Hamburg (ots)

Zeiten:

   a) Seit 06.08.2025, 12:00 Uhr
   b) Seit 07.08.2025, circa 12:40 Uhr

Orte:

   a) Hamburg-Lurup, Wilsdorfallee
   b) Hamburg-Alsterdorf, An der Blütenmauer

Seit gestern Nachmittag fahndete die Polizei Hamburg unabhängig voneinander öffentlich nach einer 17-Jährigen aus Hamburg-Lurup sowie einem 61-Jährigen aus dem Stadtteil Alsterdorf. Nähere Informationen sind unseren Ursprungsmeldungen, zu finden unter:

   a) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6093113 und
   b) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6093149,

zu entnehmen.

Die 17-Jährige wurde in der vergangenen Nacht von einer Funkstreifenwagenbesatzung in Hamburg-Hamm angetroffen und befindet sich nun in der Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes.

Den 61-Jährigen trafen Einsatzkräfte im Laufe des gestrigen Abends wohlbehalten in Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) an.

Hinweise auf Straftaten als Ursache für das jeweilige Verschwinden liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Zim.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

