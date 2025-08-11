PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250811-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf Bäckerei in Hamburg-Finkenwerder

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.08.2025, 05:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Finkenwerder, Müggenburg

Nachdem heute Morgen ein Unbekannter eine Bäckerei im Stadtteil Finkenwerder überfallen hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge betrat der unbekannte Mann kurz nach Geschäftsöffnung die Bäckereifiliale, bedrohte eine 63-jährige Anwesende mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Da die Bäckereiinhaberin der Forderung nicht nachkam, flüchtete der Täter in Richtung Steendiek.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

   - circa 20 Jahre alt
   - "afrikanisches Erscheinungsbild"
   - schlank
   - komplett dunkel gekleidet

Das Harburger Raubdezernat (LKA 184) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem mutmaßlichen Räuber geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

