Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Schwerer Verkehrsunfall in Urdenbach - drei Insassen lebensgefährlich verletzt, zwei weitere an der Einsatzstelle verstorben

Düsseldorf (ots)

Samstag, 9. August 2025, 23.41 Uhr, Baumberger Weg, Urdenbach

Kurz vor Mitternacht meldete das automatische E-Call-System eines Fahrzeuges einen Verkehrsunfall in Urdenbach. Die ersten Einsatzkräfte stellten fünf lebensgefährlich verletzte Personen fest, welche sich bereits außerhalb des Fahrzeuges befanden. Umgehend versorgten die Einsatzkräfte die fünf Insassen. Trotz der medizinischen Versorgung der Verletzten verstarben zwei von ihnen noch vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Am späten Samstagabend erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Verkehrsunfall auf dem Baumberger Weg im Stadtteil Urdenbach. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Da sich die Einsatzstelle in der Nähe der Stadtgrenze zu Monheim am Rhein befand, waren ebenfalls Einsatzkräfte aus Monheim am Einsatz beteiligt. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, fanden sie einen Pkw nach einem Alleinunfall vor. Die fünf Fahrzeuginsassen befanden sich bereits außerhalb des Fahrzeugs. Vier von ihnen waren lebensgefährlich verletzt, für einen Menschen kam bereits jede Hilfe zu spät. Sofort versorgten die Notärzte und Notfallsanitäter die Verletzten. Zur Unterstützung forderte der Einsatzleiter weitere Rettungsdiensteinheiten sowie einen Rettungshubschrauber aus Dortmund an. Trotz der sofort eingeleiteten medizinischen Versorgung verstarb eine weitere Person noch an der Einsatzstelle. Die anderen drei Fahrzeuginsassen transportierte der Rettungsdienst in Düsseldorfer Krankenhäuser.

Die Feuerwehrleute unterstützten bei der Versorgung der Verletzten, streuten auslaufende Betriebsmittel ab und leuchteten die Einsatzstelle und den Landeplatz des Hubschraubers aus. Zur Unfallaufnahme wurde durch die Polizei ein entsprechendes Unfallaufnahmeteam angefordert.

Die letzten der rund 50 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwa fünf Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell