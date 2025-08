Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Alleinunfall eines Pkw auf der Autobahn - Feuerwehr befreit zwei verletzte Fahrzeuginsassen

Düsseldorf (ots)

Montag, 4. August 2025, 23.40 Uhr, BAB 46, Fahrtrichtung Neuss

Am späten Montagabend meldeten Anrufer einen verunfallten Pkw auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Neuss. Die Einsatzkräfte stellten ein verunfalltes Fahrzeug sowie zwei eingeklemmte Personen im Fahrzeug fest. Die Feuerwehr befreite beide Fahrzeuginsassen durch technisches Gerät aus dem Fahrzeug und transportierte diese schwerverletzt in Düsseldorfer Krankenhäuser.

Um 23.40 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein verunfalltes Fahrzeug auf der A46 in Fahrtrichtung Neuss. Umgehend entsandte die Leitstelle Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, stellten sie ein Fahrzeug fest, welches von der Fahrbahn abgekommen war. Beide Fahrzeuginsassen mussten mit technischem Gerät durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Um ein gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen, sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug mit der Seilwinde des Rüstwagens. Im Anschluss an die technische Rettung versorgten Notärzte und der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf die beiden Schwerverletzten und transportierten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in Düsseldorfer Krankenhäuser. Die Polizei zog zur anschließenden Unfallaufnahme ein spezielles Unfallaufnahmeteam hinzu.

Nach etwa 90 Minuten kehrten die letzten der rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu ihren Standorten zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

