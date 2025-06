Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: nach gefährlicher Fahrweise Führerscheine beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, denen am Freitag (27.06.2025) insbesondere in der Schönbuchstraße und in der Freiburger Allee in Böblingen die Fahrweise eines BMW- und eines VW-Lenkers auffiel bzw. die durch sie gefährdet wurden. Gegen 22.25 Uhr hatte sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet, der selbst die Schönbuchstraße in Fahrtrichtung Freiburger Allee entlang gefahren war. Als er sich auf Höhe der Tübinger Straße befand, wurde er plötzlich von einem BMW und einem VW Golf überholt. Beide Fahrzeuge sollen mit hohen Geschwindigkeiten gefahren worden sein, so dass der Verkehrsteilnehmer von einem Rennen ausging, dass sich die beiden Fahrzeuglenker lieferten. Er selbst habe abbremsen und ausweichen müssen, um einen Unfall mit den von hinten heranfahrenden Fahrzeugen zu verhindern. Anschließend seien der BMW und der VW verbotenerweise links an einer Verkehrsinsel vorbei gefahren und dann weiter die Freiburger Allee entlang. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen stellten den BMW und den VW schließlich auf dem Parkplatz einer Grundschule auf Höhe der Keltenburgstraße fest und unterzogen die beiden 23 und 24 Jahre alten Fahrer einer Kontrolle. Im weiteren Verlauf wurden ihre Führscheine, die beiden Fahrzeuge und auch ihre Mobiltelefone beschlagnahmt. Gegen die beiden jungen Männer wird wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de bittet nun insbesondere Personen, die durch die rasante Fahrweise der beiden Männer gefährdet wurden, sich zu melden.

