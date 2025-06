Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A 81 Gemarkung Mundelsheim: Pkw mit Anhänger geriet ins Schleudern und verunfallt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend, kurz vor 20:30 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit einem Grand Cherokee und angehängtem Transportanhänger mit aufgeladenem Pkw an der Anschlussstelle Mundelsheim auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart auf. Er befuhr zunächst den rechten Fahrstreifen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Gespann ins Schleudern, schleuderte über alle drei Fahrstreifen und kam letztendlich auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Beim Schleudern kippte der Transportanhänger samt aufgeladenem Mercedes Benz C 180 Kombi um. Der Mercedes schleuderte noch etwa 50 Meter auf dem Dach weiter und kam auch auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Weder der 30-Jährige noch sein 45-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Bei dem Unfall kamen keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 8.000 Euro. Sowohl der Transportanhänger als auch der Mercedes Benz waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurden der linke und mittlere Richtungsfahrstreifen Stuttgart gesperrt. Gegen 22:30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Die Feuerwehr Mundelsheim war vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell