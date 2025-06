Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Fahndung nach unbekannten Mann - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer fiel am Freitag (27.06.2025) gegen 09:00 Uhr in der Neuen Schulstraße in Horrheim unangenehm auf. Zeugen meldeten, dass der etwa 20-Jährige, der mit einem schwarzen Fahrrad mit dicken Reifen unterwegs war, an seinem Glied manipuliert und sich anschließend aus dem Staub gemacht haben soll. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führte nicht zur Identifizierung der Person. Der Unbekannte hatte kurze dunkelbraune Haare und trug eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt. Die genauen Tathandlungen sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

