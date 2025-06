Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 70 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Donnerstag (26.06.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 13.50 Uhr in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Die 70-Jährige war mit acht weiteren Radfahrern unterwegs. Die Gruppe fuhr einen Radweg in der Bottwartalstraße entlang und wollte von dort an einem Radfahrerüberweg die Marbacher Straße überqueren. Währenddessen fuhr ein 52-jähriger Renault-Lenker die Marbacher Straße in Richtung Neckarweihingen entlang. Beim Überqueren der Marbacher Straße kam es zur Kollision zwischen dem Renault und der 70 Jahre alten Radfahrerin. Welche der beiden Ampel zum Unfallzeitpunkt Rot und welche Grün zeigte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg aufgenommen hat.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 3.500 Euro belaufen. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeuge, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

