POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Freiberg am Neckar: 46-jähriger Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Am Mittwoch (25.06.2025) kam es gegen 19:40 Uhr in Freiberg am Neckar zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 57-Jährigen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sollen zwei Männer im Alter von 46 und 20 Jahren auf das ihnen bekannte Opfer gewartet und es gezielt auf dem Nachhauseweg abgepasst haben. Der 46-jährige Tatverdächtige soll den 57-Jährigen anschließend mit einem Pfefferspray attackiert und mit einem Schraubendreher mehrfach auf ihn eingestochen haben. Hierbei erlitt der 57-Jährige erhebliche Verletzungen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg die beiden flüchtenden Männer in Ludwigsburg feststellen und vorläufig festgenehmen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige, dessen genauer Tatbeitrag noch Gegenstand der Ermittlungen ist, auf freien Fuß entlassen. Am Donnerstag (26.06.2025) wurde der 46-Jährige, der die deutsche und möglicherweise auch die russische Staatsangehörigkeit besitzt, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Die Richterin erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, setzte diesen in Vollzug und wies den 46 Jahre alten Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen dauern an.

