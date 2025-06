Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Vier beteiligte Fahrzeuge, zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (26.06.2025) gegen 19:15 auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ereignete. Ein 27-jähriger BMW-Lenker war auf der rechten Fahrspur der Schwieberdinger Straße in Richtung Möglingen unterwegs, als er mutmaßlich zu spät bemerkte, dass eine 26-jährige Seat-Lenkerin und ein 58-jähriger Renault-Lenker, welche vor dem BMW waren, nach rechts auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen wollten. Der BMW-Lenker kollidierte mit dem Heck des Seat, der wiederum auf das Heck des Renault geschoben wurde. Der BMW des 27-Jährigen geriet nach dem Aufprall noch auf die linke Fahrspur, wo er mit einem herannahenden Linienbus kollidierte. Der Linienbus war zur Unfallzeit mit etwa 30 bis 40 Personen besetzt. Der 27-jährige BMW-Lenker sowie eine 60-jährige Insassin des Linienbusses erlitten leichte Verletzungen. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die bis etwa 21:00 Uhr andauerte, war die Schwieberdinger Straße in Richtung Möglingen voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Martin-Luther-Straße abgeleitet.

