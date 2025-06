Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim/Hohenhaslach: Traktor überschlägt sich in Weinberg

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen (28.06.2025) gegen 10:00 Uhr kam es im Gewann Steinberg in Sachsenheim/Hohenhaslach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 16-Jähriger befuhr mit einem Farmer Vario Land- oder Forstwirtschaftliche Zugmaschine (Ackerschlepper) und angehängtem Anhänger, welcher mit Erde beladen war, eine Weinbergstraße nördlich von Hohenhaslach. Beim Bergabfahren geriet das Gespann ins Rutschen so dass der Fahrer die Kontrolle verlor. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Traktor und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde durch einen Ersthelfer aus dem Traktor geborgen und ist nach jetzigem Stand leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Bergung des Gespanns durch eine Bergungsfirma, Kräfte der Feuerwehr und verschiedenen Landwirte war gegen 12:30 Uhr abgeschlossen. Der Sachschaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt. Feuerwehr und der Rettungsdienste waren mit starken Kräften vor Ort.

