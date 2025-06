Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1644 Sachsenheim-Häfnerhaslach: Fiat Barchetta landet auf dem Dach

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 18:35 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fiat Barchetta die Kreisstraße von Vaihingen/Enz-Gündelbach in Richtung Sachsenheim-Häfnerhaslach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und prallte gegen einen Erdwall linksseitig der Fahrbahn. In der Folge kippte der Fiat auf das Dach und blieb so auf der Fahrbahn liegen. Durch den Unfall wurden sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Strecke war zur Unfallaufnahme und anschließenden Bergung bis kurz nach 20:30 Uhr gesperrt.

