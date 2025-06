POL-LB: Kornwestheim: Hund allein unterwegs - beißt anderen Hund und Frau

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag gegen 18:35 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fiat Barchetta die Kreisstraße von Vaihingen/Enz-Gündelbach in Richtung Sachsenheim-Häfnerhaslach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und prallte gegen einen Erdwall linksseitig der Fahrbahn. In der Folge ...

mehr