FW-D: Krankenwagen an Verkehrsunfall beteiligt - Feuerwehr versorgt vier verletzte Menschen medizinisch

Freitag, 08. August 2025, 16.02 Uhr, Cecilienallee, Golzheim

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krankenwagen der Feuerwehr Düsseldorf und einem PKW gekommen. Dabei wurden vier Personen verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Auf der Cecilienallee in Golzheim, kam es am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Kreuzung Homberger Straße zu einem Unfall mit einem Krankenwagen sowie einem PKW. Dabei stieß das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Düsseldorf, das durch Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes besetzt war, mit einem weiteren PKW im Bereich der Kreuzung zusammen. Sofort entsandte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten bereits alle Personen ihre Fahrzeuge verlassen können. Diese wurden umgehend von den eintreffenden Rettungsdienstkräften medizinisch versorgt. Zur weiteren Behandlung erfolgte der Transport von vier Personen in umliegende Krankenhäuser, Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Am Krankenwagen entstand ein Totalschaden, sodass die Feuerwehr Düsseldorf das Fahrzeug abschleppen musste. Um das beschädigte Fahrzeug abschleppen zu können, kam der Feuerwehrkran zum Einsatz und hob das beschädigte Fahrzeug auf einen Anhänger. Die letzten eingesetzten Kräfte kehrten nach drei Stunden zur Ihren Standorten zurück.

