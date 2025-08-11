PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250811-4. 57-Jähriger verstirbt nach Unfall in Hamburg-Hamm

Hamburg (ots)

Zeit: 08.08.2025, 16:30 Uhr

Ort: Hamburg-Hamm, Steinbeker Straße

Am Freitagnachmittag ist ein 57-jähriger Radfahrer mutmaßlich aufgrund einer Erkrankung alleinbeteiligt gestürzt und im weiteren Verlauf verstorben.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zufolge befuhr der 57-Jährige mit seinem Fahrrad die Steinbeker Straße in Richtung Süderstraße, als er plötzlich mutmaßlich einen medizinischen Notfall erlitt und stürzte. Eine Zeugin leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, welche im weiteren Verlauf durch von ihr alarmierte Rettungskräfte übernommen wurden. Sie transportierten den Mann in ein Krankenhaus, wo er im Verlauf des Wochenendes verstarb.

Ein Verkehrsunfall-Team (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 42 geführt und dauern an. Bislang liegen keine Hinweise vor, dass die bei dem Sturz erlittenen Verletzungen ursächlich für den Tod des Mannes waren.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

