Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kurzmeldung: Umgestürzte Bäume bei Unwetter

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(lei) Die Gewitterfront am frühen Montagabend hat in der Stadt und im Landkreis Offenbach dafür gesorgt, dass Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausrücken mussten. In der Benzstraße in Dreieich-Sprendlingen sowie im Bereich Friedhofstraße / Südliche Ringstraße in Langen sind Bäume auf geparkte Fahrzeuge gefallen.

Im Dreieichring in Offenbach stürzte ein Baum auf die Straße.

Auch in Neu-Isenburg wirkten sich die Windböen aus: Im Buchenbusch hatte es einen Bauzaun umgeweht.

Verletzt wurde nach polizeilichen Informationen niemand.

Offenbach, 22.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell