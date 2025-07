Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere tausend Euro Schaden: Zeugensuche nach zwei Ladendiebstählen

Hanau (ots)

(lei) Waren im Wert von über 5.000 Euro, so die ersten Schätzungen, haben Unbekannte jüngst bei zwei Ladendiebstählen in einer Filiale einer großen Discounterkette in der Otto-Hahn-Straße 18 in Steinheim erbeutet. Den polizeilichen Strafanzeigen zufolge hatten am frühen Montagabend, gegen 18.35 Uhr, drei bis dato unbekannte Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren volle Einkaufswägen durch den Eingang nach draußen geschoben, ohne die Waren zu bezahlen. Die Waren luden sie dann in einen blauen Hyundai mit GTH-Kennzeichen ein (Gotha). Als ein Kunde sowie ein Mitarbeiter das Trio beim Beladen des Wagens ansprachen, wurden beide weggeschubst, ehe einer der Täter mit dem Fahrzeug davonfuhr und seine beiden Komplizen zu Fuß flüchteten. Beim Wegfahren prallte das Auto gegen einen Einkaufswagen, der den Mitarbeiter an der Hüfte traf. Verletzt wurde der Mann glücklicherweise nicht. Alle drei Täter waren etwa 1,80 Meter groß, einer trug eine Basecap, die beiden anderen hatten schwarze Haare.

Zwei der Männer hatten zusammen mit einer dritten unbekannten Person bereits am Samstagnachmittag (19. Juli) gegen 15.45 Uhr Waren in diesem Markt gestohlen.

In beiden Fällen wurden nach Angaben des Marktes vornehmlich Kaffeeartikel, Waschmittel und kosmetische Erzeugnisse entwendet worden. Zudem fehlten Schuhe sowie Kaffeemaschinen.

Zeugen der beiden Taten werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hanau zu melden (06181 100-120).

Offenbach, 22.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

