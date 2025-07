Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher waren in Wohnungen zugange - Polizei gibt Tipps

Langen / Biebergemünd (ots)

(lei) Unbekannte Wohnungseinbrecher sind am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße (10er-Hausnummern) in Langen eingebrochen und haben dort Beute im Wert von mehreren tausend Euro gemacht. Die Diebe hatten die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss aufgebrochen und daraus Bargeld und Schmuck mitgenommen, als die Bewohner im Urlaub waren. Hierzu wurden alle Räume durchsucht. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bei der Kripo-Hotline melden (069 8098-1234).

Zuvor hatte bereits am Samstag ein Wohnungseinbruch in Biebergemünd die Polizei auf den Plan gerufen. Ziel der Kriminellen war hier ebenfalls ein in der Frankfurter Straße (50er-Hausnummern) gelegenes Mehrfamilienhaus, das in der Zeit zwischen 10 und 11.30 Uhr angegangen wurde. Indem sie ganz offensichtlich eine Sitzbank, die vor dem Haus stand, vor das Küchenfenster schoben, auf die Fensterbank kletterten und das auf Kipp stehende Fenster geschickt öffneten, hatten sich die Langfinger Zugang zu der Wohnung verschafft, die sie komplett durchwühlten, ehe sie flüchteten. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Auch hier bittet die Kripo um Hinweise (06181 100-123).

Die Umstände nimmt die Polizei ganz allgemein zum Anlass, um inmitten der hessischen Sommerferien nochmals wichtige Tipps zu geben. Während viele nicht zu Hause sind und die schönste Zeit des Jahres anderswo verbringen, wittern Einbrecher ihre Chance.

Damit die Erholung nicht durch böse Überraschungen getrübt wird, hat auch die Polizei in Südosthessen auch in diesem Jahr wieder eine Sommerkampagne zum Thema Einbruchschutz gestartet.

Ein sicheres Zuhause ist die Grundlage für eine entspannte Reise. Hierzu gibt die Polizei praktische Tipps, wie Häuser und Wohnungen auch in der Abwesenheit der Bewohner wirksam geschützt werden können. Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. - Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. - Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für Prävention zu stärken und das Risiko von Einbrüchen während der Urlaubszeit zu minimieren. Informationsstände, Beratungsangebote und eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit gehören zum Programm der Aktion, die in den vergangenen Wochen an verschiedenen Orten in Südosthessen stattfanden.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf www.polizei-beratung.de oder direkt bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen:

E-Mail: praevention.ppsoh@polizei.hessen.de oder unter Telefon 069 8098-2424.

Offenbach, 21.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

