POL-PIKIR: Lautes Quad aus dem Verkehr gezogen - Betriebserlaubnis erloschen

Kirn (ots) - In der Nacht von Freitag, 20.06.2025, auf Samstag, 21.06.2025,kam es gegen 01:30 Uhr in der Josef-Görres-Straße zu einem Eierbewurf auf parkende Fahrzeuge. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war ein dunkler Kleinwagen, vermutlich VW Polo, auf der Josef-Görres-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Während der Fahrt wurden aus dem Beifahrerfenster mehrere Eier auf ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge ...

