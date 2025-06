Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrer auf der B41 bei Monzingen

Monzingen (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:35 Uhr ereignete sich auf der B41 zwischen Bad Kreuznach und Kirn ein Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter PKW-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer eines Audi in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug drehte sich im dortigen Grünstreifen mehrfach um die die eigene Achse und kam abseits der Straße zum Stehen. Der 66-jährige Fahrer aus dem Landkreis Birkenfeld konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung des Fahrzeugs kam es im betroffenen Streckenabschnitt zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell