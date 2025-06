Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Garagenbrand

Kirn, Mozartstraße (ots)

Am späten Freitagabend, 20.06.2025 gegen 23:30 Uhr, wurde die Feuerwehr und Polizei Kirn aufgrund einer Rauchentwicklung in einer Garage alarmiert. Bei Eintreffen konnten die Einsatzkräfte Flammen und Rauch aus der verschlossenen Garage wahrnehmen. Die Feuerwehr musste gewaltsam die betroffene Garage öffnen und entdeckte hierbei einen in Vollbrand stehenden Opel. Der Brand konnte schnell kontrolliert und anschließend vollständig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an der Garage und dem Fahrzeug im fünfstelligen Bereich. Nach aktuellem Stand ist eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen, sodass die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

