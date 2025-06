POL-PIKIR: Drogenkontrolltag in Kirner Hitze - 123 Fahrzeuge kontrolliert

Bad Sobernheim (ots) - In der Zeit von Donnerstag(12.06.2025, 07:00 Uhr) bis Freitag (13.06.2025, 07:00 Uhr)kam es auf dem Johannisplatz in Bad Sobernheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 46-jähriger Inhaber eines Mercedes hatte auf dem besagten Platz sein Fahrzeug abgestellt. Bei seiner Rückkehr musste er am vorderen linken Kotflügel einen frischen Schaden feststellen. Der Verursacher entfernte sich anschließend ...

