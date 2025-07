Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche in Pkw

Braunschweig (ots)

Hondelage/Dibbesdorf, 04.07.2025

Unbekannte zerstören Seitenscheiben

Am vergangenen Freitag kam es zu mehreren Fällen von Einbrüchen in Fahrzeuge. In den Stadtteilen Dibbesdorf und Hondelage wurden insgesamt 4 Fahrzeuge angegangen. In allen Fällen wurden die seitlichen Scheiben eingeschlagen. In einem Fall wurde über den Sachschaden hinaus eine Geldbörse aus dem Innenraum des Fahrzeugs entwendet. Wenngleich das Portemonnaie durch einen Zeugen in der Nähe gefunden wurde, fehlten daraus Bargeld und eine EC-Karte. Von den Tatorten sicherte die Polizei Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei rät aufgrund dessen, keine Wertgegenstände oder Dokumente im Fahrzeug zu belassen. Insbesondere in den betroffenen Stadtteilen sollten Fahrzeugnutzer beim Abstellen ihrer Pkw erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen und bei außergewöhnlichen Beobachtungen die Polizei informieren.

