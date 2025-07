POL-BS: Erneute Raubstraftat in Lehndorf

Braunschweig (ots) - A2, Richtung Hannover, Anschlussstelle Peine, 02.07.2025, 13:00h Reifenschaden verursacht Feuer In den gestrigen Mittagsstunden geriet ein Sattelzug, der die A2 in Richtung Westen befuhr, in Höhe der Anschlussstelle Peine aufgrund eines Reifenschadens in Brand. Der Fahrer konnte seinen LKW noch auf dem Seitenstreifen abstellen und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Aufgrund der Ladung, Airbags und ...

mehr