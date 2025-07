Polizei Braunschweig

POL-BS: Lange Sperrung der A2 nach LKW-Brand

Braunschweig (ots)

A2, Richtung Hannover, Anschlussstelle Peine, 02.07.2025, 13:00h

Reifenschaden verursacht Feuer

In den gestrigen Mittagsstunden geriet ein Sattelzug, der die A2 in Richtung Westen befuhr, in Höhe der Anschlussstelle Peine aufgrund eines Reifenschadens in Brand. Der Fahrer konnte seinen LKW noch auf dem Seitenstreifen abstellen und das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Aufgrund der Ladung, Airbags und Autobatterien, entwickelte der Brand eine enorme Hitze, sodass die gesamte Fahrbahn, die Lärmschutzwand und der angrenzende Parallelfahrstreifen massiv beschädigt wurden. Nun ist die Lärmschutzwand einsturzgefährdet und muss erneuert werden. Da in der Lärmschutzwand Asbest verbaut ist, kann eine Reparatur nur und großem Aufwand erfolgen. Die Fahrbahn muss darüber hinaus großflächig abgefräst und neu asphaltiert werden.

Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Peine abgeleitet. Die Vollsperrung der Autobahn wird nach jetzigem Erkenntnisstand bis voraussichtlich Samstagmorgen andauern. Durch einen aktuellen Rückstau bis zur Anschlussstelle BS-Hafen ergibt sich eine Verzögerung von Schätzungsweise 2 Stunden.

Die Polizei empfiehlt daher, die Einsatzstelle weiträumig zu umfahren. In Richtung Hannover kann die A39 ab dem Kreuz Wolfsburg und die A7 als Umleitung genutzt werden. Eine nördliche Umfahrung ist über die A39 bzw. B4 und die B188 möglich.

