Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Samstagmittag (14.06.2025) in der Heilbronner Straße. Ein 31 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 14.00 Uhr in der Kriegsbergstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in die Heilbronner Straße abbiegen. Eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr in der Heilbronner Straße und wollte an der Kreuzung geradeaus in die Friedrichsstraße fahren. Im Kreuzungsbereich, der durch Ampeln geregelt ist, stießen die beiden Mercedes zusammen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei dem Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell