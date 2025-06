Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auffahrunfall: Zeugen und Geschädigten gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (12.06.2025) auf den Otto-Konz-Brücken ist ein Unfallbeteiligter im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein 69 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 14.00 Uhr aus Richtung Stuttgart in der Bundesstraße 10 unterwegs und fuhr auf die Auffahrt zu den Otto-Konz-Brücken. An der Kreuzung bog er nach links in Richtung Untertürkheim ab. Während des Abbiegens fuhr er auf den weißen Mercedes vor ihm auf und beschädigte ihn am Heck. Der unbekannte Mercedes-Fahrer fuhr anschließend davon. Der Mercedes-Fahrer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

