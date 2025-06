Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach zwei mutmaßlichen Rauschgifthandel: Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart- Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (13.06.2025) einen 24 Jahre alten Mann in der Klett-Passage festgenommen, der im Verdacht steht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Beamten beobachteten ihn gegen 18.40 Uhr bei einem mutmaßlichen Verkauf von rund einem Gramm Haschisch. Sie kontrollierten ihn und fanden bei seiner Durchsuchung etwa fünf Gramm Haschisch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zunächst auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten beobachteten später gegen 22.10 Uhr, wie er in der Klett-Passage einer Person etwa neun Gramm Amphetamin verkaufte. Der Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit wurde erneut festgenommen und am Samstag (14.06.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erlies Haftbefehl und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell