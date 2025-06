Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Autokorso - Zeugen gesucht

Stuttgart- Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (15.06.2025) mehrere Fahrer von Fahrzeugen kontrolliert, die an einem Autokorso von der Heilbronner Straße bis nach Wangen beteiligt gewesen sein sollen. Ein Zeuge meldete gegen 17.45 Uhr mehrere Fahrzeuge, die in einem Korso auf der Bundestraße 10/27 aus Ludwigsburg in Richtung Stuttgart fuhren. Anlass hierfür soll eine Hochzeit gewesen sein. Die beteiligten Fahrer sollen mehrere Verstöße begangen haben. Die alarmierten Beamten kontrollierten den Korso auf der Bundesstraße 10, als er auf Höhe Wangen war und nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen und vor allem Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

