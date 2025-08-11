PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250811-3. Zeugenaufruf nach Überfall auf Seniorin in Hamburg-Tonndorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.08.2025, 16:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Tonndorf, Stein-Hardenberg-Straße

Nachdem ein unbekanntes Pärchen am Samstag eine 97-Jährige in ihrer Wohnung überfallen hat, sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge klingelten die unbekannte Täterin und ihr Mittäter an der Wohnungstür der Seniorin und gaben sich als Mitarbeitende der Hausverwaltung aus. Sie wollten sich unter dem Vorwand, Messarbeiten in der Wohnung durchführen zu müssen, Zugang verschaffen. Die 97-jährige Frau verweigerte dies und äußerte erhebliche Zweifel an den Angaben des Paares. Der Mann und die Frau drangen daraufhin dann gewaltsam in die Wohnung der Seniorin ein. Die Frau verwickelte die 97-Jährige in ein Gespräch, während der Mann die Wohnung durchsuchte und Schmuck entwendete.

Anschließend flüchteten die Täterin und der Täter in Richtung Bahnhof Tonndorf.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung des Pärchens, das wie folgt beschrieben wird:

Täter 1:

   - männlich
   - 50 bis 60 Jahre alt
   - "südländisches" Erscheinungsbild
   - Bartträger
   - sprach Deutsch mit Akzent

Täterin 2:

   - weiblich
   - 50 bis 60 Jahre alt
   - "südländisches" Erscheinungsbild
   - korpulente Figur
   - sprach akzentfreies Deutsch
   - bekleidet mit bunter, sommerlicher Kleidung (Rock oder Kleid)

Die Geschädigte blieb unverletzt.

Das für Trickdiebstahl und Trickbetrug zuständige Landeskriminalamt (LKA 43) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die am Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Duo geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

