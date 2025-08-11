Polizei Hamburg

POL-HH: 250811-7. Vermisstenfahndung nach 12-Jähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 09.08.2025, circa 22:00 Uhr

Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Fährstraße

Seit vergangenen Samstagabend wird die 12-jährige Aaliyah Jolie Fritzenwanker aus dem Stadtteil Wilhelmsburg vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Kind.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ die 12-Jährige am Samstagabend ihre Wohnanschrift und ist nicht wie vereinbart nach Hause zurückgekehrt. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zu ihrem Auffinden, sodass nun mit einem Lichtbild öffentlich nach der Vermissten gesucht wird.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- augenscheinliches Alter 16 - 19 Jahre - 160 cm - 165 cm groß - lange, lockige, schwarze Haare - bekleidet mit weißer Oberbekleidung und einer schwarzen Stoffhose

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181) führt die Maßnahmen. Den Ermittlerinnen und Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sich das Mädchen in Berlin aufhalten könnte.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

