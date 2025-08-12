Polizei Hamburg

POL-HH: 250812-4. Festnahme nach Diebstahl einer Dienstwaffe in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.08.2025, 20:06 Uhr

Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Theodor-Heuss-Platz, Tankstellengelände

Gestern Abend kam es im Stadtteil Rotherbaum zum Diebstahl eines Rucksacks mit polizeilichen Ausrüstungsgegenständen. Die Polizei hat in diesem Zuge heute einen 35-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge entwendete ein zunächst Unbekannter gestern Abend aus einem auf dem Tankstellengelände abgestellten, zivilen Dienstfahrzeug der Polizei einen Rucksack mit polizeilichen Ausrüstungsgegenständen und flüchtete anschließend durch den Bahnhof Dammtor in die Parkanlage "Planten un Blomen".

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Antreffen eines Tatverdächtigen.

Das Landeskriminalamt (LKA) Hamburg übernahm noch gestern Abend die Ermittlungen. Diese führten auf die Spur eines 35-jährigen Algeriers. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen erlangten die Beamtinnen und Beamten Hinweise auf eine Wohnung im Stadtteil Farmsen-Berne als Aufenthaltsort des Gesuchten.

Bei einer anschließenden Durchsuchung durch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei Hamburg (LKA 24) nahmen Einsatzkräfte den 35-Jährigen heute Abend vorläufig fest.

Der Rucksack mit den übrigen polizeilichen Ausrüstungsgegenständen wurde bereits in den Nachmittagsstunden aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen des LKA, insbesondere zum Verbleib der Waffe, dauern an.

