Polizei Hamburg

POL-HH: 250812-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hamburg-Sülldorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 08.08.2025, 11:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Sülldorf, Sülldorfer Landstraße

Am vergangenen Freitagmorgen ist ein 65-jähriger Radfahrer mutmaßlich infolge einer Kollision mit einem E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Der E-Scooter-Fahrer hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 22) zufolge befuhr der 65-Jährige mit seinem E-Bike den Fahrradweg der Sülldorfer Landstraße in Richtung Wedel, als er zwischen den Kreuzungen Sülldorfer Kirchenweg und Sülldorfer Mühlenweg frontal mit dem ihm entgegenkommenden Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs kollidierte.

Der 65-jährige Mann stürzte infolgedessen zu Boden, erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der E-Scooter-Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort.

Die mit mehreren Funkstreifenwagen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Flüchtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - 20 bis 25 Jahre alt - "südländisches" Erscheinungsbild - schwarze Haare - bekleidet mit einer dunklen kurzen Hose, Oberkörper unbekleidet - fuhr einen schwarzen E-Scooter

Die Ermittlungen der VD 22 dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Fahrer des E-Scooters geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell